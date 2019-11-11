Наемник из России устроил жесткое пьяное ДТП в Донецке: фото и видео

В воскресенье, 10 ноября, в оккупированном Донецке наемник из России Андрей Дуплик устроил ДТП, находясь за рулем в нетрезвом состоянии.
Об этом сообщается в паблике "Инцидент Донецк" со ссылкой на свидетельства очевидца событий.
Автор публикации указал, что Дуплик является россиянином и после ДТП он утверждал, что "служит ДНР" и соответственно компенсаций за причиненный ущерб платить не намерен.
По сведениям очевидца, все участники аварии остались живы.
"Вот так у нас работают братья, сначала на Панфилова разбил ВАЗ 2107, затем скрылся с места ДТП, а затем его уже остановил пассат, где уже скрыться не получилось, бухой в хлам на красный свет, на пересечении Титова и Университетской 10.11.2019 в 21:00, слава Богу, все живы так как машины - броневики. Имя виновника Дуплик Андрей Николаевич. Который якобы объясняет, что служит или служил и ему фиолетово на всё и всех, будет выплачивать через суд по 100 лет", - заметил автор публикации.
Следует отметить, что Андрей Дуплик внесен в базу "Миротворца" как "сотрудник управления специальных операций генпрокуратуры ДНР с позывным "Дуба".
Как сообщал "Апостроф", ранее в Африке скончался российский наемник Сергей Карпенко, который ранее воевал на Донбассе.