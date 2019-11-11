Не для туристов: в оккупированном Крыму произошло новое ЧП в море, фото

В прибрежной зоне города Керчи (оккупированный Российской Федерацией Крым) в море были обнаружены пятна, похожие на нефтяные.

Об этом сообщил пользователь под ником "КРЫМский бандеровец" в своем аккаунте на Twitter.

‏По его словам, неизвестные пятна, похожие на нефтяные, были обнаружены в акватории Керчи утром в понедельник, 11 ноября. Фотографию последствий чрезвычайного происшествия, причины которого пока неизвестны, прислал в редакцию местного издания "Керчь.ФМ" постоянный читатель.

"Оккупанты нам все загадят. В Севастополе такое постоянно", - заметил в подписи к фотографии автор поста.

Как сообщал "Апостроф", ранее в городе Коктебеле в оккупированном Крыму активисты зафиксировали на фото, как в море сливают нечистоты.