Посреди осени +29! Появились яркие фото из оккупированного Крыма

В анексированный Крым вернулось "бабье лето" - столбики термометров 10 ноября показали почти +30.

Фотографиями с крымских пляжей поделились на странице блогера RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Парк Победы. Свои таки смотрят на календарь", - подписали фото.

На фото - женщины и мужчины в купальниках, несмотря на то, что по календарю сейчас - глубокая осень. Отдыхающие не купаются, но загорают на галечном пляже или любуются морем.

Также на странице показали снимки из по-летнему жаркого Бахчисарая.

Как сообщал "Апостроф" ранее, синоптики информировали, что не по-осеннему теплая погода, которую некоторые специалисты называют аномальной, продержится в Украине до 20 ноября.