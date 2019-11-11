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Посреди осени +29! Появились яркие фото из оккупированного Крыма

понедельник, 11 ноября 2019, 15:30
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В анексированный Крым вернулось "бабье лето" - столбики термометров 10 ноября показали почти +30.

Фотографиями с крымских пляжей поделились на странице блогера RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Парк Победы. Свои таки смотрят на календарь", - подписали фото.

На фото - женщины и мужчины в купальниках, несмотря на то, что по календарю сейчас - глубокая осень. Отдыхающие не купаются, но загорают на галечном пляже или любуются морем.

Также на странице показали снимки из по-летнему жаркого Бахчисарая.

Как сообщал "Апостроф" ранее, синоптики информировали, что не по-осеннему теплая погода, которую некоторые специалисты называют аномальной, продержится в Украине до 20 ноября.

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