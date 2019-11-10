Выжить бы в Донецке: что говорят люди в оккупации о разведении войск

Разведение войск в Луганской области воспринимается в Донецке примерно никак. Ни как повод для радости, ни как повод для огорчения. У жителей оккупированного Донецка сейчас масса других проблем. Чем заняты мысли дончан сегодня и что происходит на улицах Донецка в дни разведения войск - в материале "Апострофа".

Безусловно, с экранов телевизоров и из соцсетей от тех, кому положено по должности пропагандировать, льется бурный поток мечтаний в духе "эх, заживем". Сначала Станица Луганска, потом Киев, а там и до Лондона рукой подать, как грезил покойный нынче "глава ДНР" Захарченко. Пропагандисты всех мастей привычно упражняются в острословии, рассказывая басни об Украине и украинских военнослужащих, "которыми управляет Госдеп" (эта тема до сих пор считается актуальной в местных так называемых СМИ), высмеивая разведение и пеняя украинцам на срывы мероприятия.

Поскольку до Луганска и до Станицы далеко, дончане предпочитают обсуждать не столько грядущую то ли позорную капитуляцию, то ли блистательную викторию, сколько менее значимые проблемы, которые свалились им на головы. По странному совпадению, бюджетники сидят без зарплаты второй месяц, некоторые счастливчики на шахтах, говорят, получили процентов по 15 за прошлый месяц, интернет-провайдеры чуть ли не ежедневно сообщают о "плановых работах на магистралях" (обычно так маскируется тотальное падение интернета в оккупированных городах и селах), а на рынках, где покупает продукты значительная часть жителей, вдруг стало слишком малолюдно – торговые точки закрываются по причине отсутствия торговли. Конечно, не везде, но постепенно проблема становится все более явной.

Добавить к этому терминалы, с помощью которых можно было заплатить за телефон и интернет. Большая часть терминалов отключена около месяца и найти работающий – большая удача.

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Также наблюдается сокращение количества транспорта даже на центральных улицах, торговые центры, где покупателей можно пересчитать по пальцам. Мелочи? Возможно, но жизнь дончан они делают еще более невыносимой. Им уже ни до каких-то событий где-то под Луганском – тут в Донецке выжить бы…

"Вот не до этого, честное слово, - говорит пенсионер из Донецка Евгений Маркин. – Я понятия не имею, что там за разведение и что после этого будет. В новостях постоянно про него говорят, но все равно непонятно. Говорят, не будут стрелять. Но я вчера сам слышал, как из центра города чем-то тяжелым стреляли в сторону Авдеевки или Ясиноватой. Если это такие признаки перемирия – ну что ж… Но я не знаю того, кто бы понимал, что происходит. Знаю, что проблем у нас выше крыши – к врачу не записаться, потому что нет врачей – и разведение меня это мало волнует. Не будут стрелять – хорошо".

Верхушка "властей ДНР" убеждает сторонников, что это по их инициативе Украина пошла на уступки. Рисуя очередную "победу" на идеологическом фронте, "народная республика" одновременно начала отключать должников по воде. Публикуя предварительные результаты переписи, по которым в некоторых оккупированных городах живет больше людей, чем до войны, "народные власти" одновременно жалуются на нехватку молодых специалистов, абитуриентов в вузах, врачей и учителей.

"Как будто они здесь сразу появятся после перемирия, – скептически настроен молодой дончанин Олег Жигалин. – Я не знаю, что тут можно обсуждать. Ну, разойдутся вооруженные силы подальше друг от друга – и что изменится? Как был Донецк городом пенсионеров последние пять лет, так таким и останется".

Пожалуй, одной из немногих явных реакций на происходящее можно считать волнение на рынке недвижимости в Донецке. Предчувствуя какие-то изменения, продавцы жилья придерживают свои объявления, не спеша продавать "квадраты".

"Сами люди начали просить не выставлять их квартиры на продажу, потому что, по слухам, как рассказали нам одни, сюда скоро зайдет Украина и документы по сделкам, выданные в ДНР, будут считаться недействительными. Другие говорят, что из-за разведения в Донецк боятся ехать потенциальные покупатели жилья, дескать, в одном месте перемирие, а в другом может и война опять разгореться. В общем, у людей жуткая каша в головах, что неудивительно – к этому приводит наш образ жизни с 2014 года", – говорит донецкий риелтор Дарья Марченко.

Вообще, политику и войну нынче не принято громко обсуждать в Донецке. В очередях или на улице говорят о чем угодно – но не об этом. Слишком страшно - признаются дончане, кивая головами в сторону бульвара Шевченко, 26, где находится "МГБ ДНР" и где люди пропадают без суда и следствия. Просто слишком страшно.