Пять областей накроет непогода: синоптики предупредили украинцев о неприятностях

В понедельник, 11 ноября, в Украине сохранится теплая погода, но в ряде областей ожидаются осадки.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Температура воздуха ночью составит в среднем +8+10 градусов, днем +13+15 градусов. Теплее всего будет на юге - столбики термометров поднимутся до +19 градусов, прохладнее - на севере и западе страны, где максимальная температура прогнозируется на уровне +12 градусов.

Дожди ожидаются в Черниговской, Киевской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что уже во вторник, 12 ноября, в Украину придет похолодание до минус 4 градусов. Однако, по его словам, тепло еще вернется, хотя и ненадолго.