Страшно выключать свет: жители Петровского рассказали о разведении сил на Донбассе, фото

В зоне разведения сил на Донбассе в поселке Петровское в данный момент проживает всего около 20 человек, а сам населенный пункт контролируется боевиками ДНР.

Об этом сообщает издание "Новости Донбасса" со ссылкой на канал боевиков.

Один из местных жителей Иван Иванович рассказал журналистам, что проживал в Подмосковье у сына, и вернулся оттуда около двух недель назад. По его словам, в поселке закрылся последний магазин, и чтобы купить продуктов, жителям приходиться сбрасываться и нанимать машину.

Иван Иванович отметил, что жители Петровского в данный момент практически не открывают окон, поскольку опасаются обстрелов. Также они не выключают свет ночью, чтобы показать сторонам конфликта, что в этом конкретном доме находятся люди и стрелять в него нельзя.

Журналисты отметили, что боевики ДНР и военнослужащие ВСУ уже два дня разводят силы у Петровского, и у них остался еще один день на завершение отвода техники. После этого ожидается разминирование в районе и демонтаж фортификационных сооружений.

Как сообщал "Апостроф", ранее в районе Петровского Донецкой области в 12:00 9 ноября началось разведение войск. Украинские силовики запустили белую ракету, что стало сигналом начала разведения вооружения и войск на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка – Петровское Донецкой области.