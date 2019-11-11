В Киеве ограничили движение по важному мосту: как проехать, карта

11 ноября на Северном мосту в Киеве частично ограничат движение. Ограничения продлятся с 08:00 до 17:00 понедельника.

По данным коммунального предприятия "Киевавтодор", здесь выполнят текущий ремонт покрытия.

Работы будут выполняться в направлении Троещины.

Чтобы оказывать меньшее влияние на трафик основные работы планируется сделать до вечерних часов пик.

Также в коммунальном предприятии опубликовали карту, на которой видно, где именно ограничено движение.

Напомним, что около Шулявского путепровода при замене инженерных сетей был обнаружен склад боеприпасов времен Второй мировой войны.

Также "Апостроф" сообщал, что в сети ажиотаж из-за реконструкции важного моста в Киеве.