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На сайте Кабмина появилась петиция по обману потребителей производителем курятины "Эпикур"

вторник, 12 ноября 2019, 15:05
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Украинцы призвали правительство ввести уголовную ответственность за обман потребителей производителями продуктов питания.

Соответствующая петиция была размещена на сайте Кабинета министров Украины.

По данным авторов петиции, отдельные производители продуктов питания искусственно повышают стоимость продукта за счет вымышленных преимуществ, заложенных в рекламных кампаниях и пиар-ходах. К примеру, приведен рынок курятины.

Недавняя экспертиза показала, что ни один украинский производитель курятины не использует антибиотиков и гормонов, а производитель курятины "Эпикур" утверждает, что он единственный в этом вопросе и за счет этого повышает стоимость продукта почти до 170 грн/кг.

"В своих рекламных и пиар-лозунгах производитель курятины "Эпикур" указывает, что вынужденно продает продукт по завышенным ценам, поскольку отказался от применения антибиотиков и гормонов. Результаты тестов утверждают, что такая аргументация повышенной цены - откровенная манипуляция и ложь со стороны производителя. В то же время, потребитель, который может не следить за всеми испытаниями может доверять такому производителю и переплачивать деньги за продукт", - говорится в петиции.

Экспертиза курятины "Эпикур" также показала, что производитель манипулирует массой продукта, указывая вместо веса нетто (вес продукта) - вес брутто (вес продукта + упаковочные материалы).

То есть покупатели курятины "Эпикур" платят не только за сам продукт, но и за упаковочные материалы. Производителем курятины "Эпикур" является Владимир-Волынская птицефабрика, принадлежащая семье экс-регионала Михаила Добкина.

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