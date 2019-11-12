Сети разгневало оскорбление бойцов и волонтеров следователем ГБР: фото переписки

В ходе заседания суда по делу о закупке по завышенной стоимости бронежилетов для ВСУ, фигурантом которого является генерал Дмитрий Марченко, один из следователей ГБР назвал собравшихся сторонников подозреваемого "ушлепками".

Об этом свидетельствуют фото переписки, которую вел следователь во время заседания.

"В суде. Ушлепков тут пи**ец", – написал в сообщении следователь Государственного бюро расследований.

В сети многие восприняли это высказывание как оскорбление в сторону собравшихся на заседание сторонников генерала Марченко. Некоторые даже обвинили следователя в сепаратистских настроениях.

"Запомните его! Следователь ГБР Олексенко. Сепар. На судилище над боевым генералом, киборгом с ДАП Дмитрием Марченко он в переписке назвал "ушлепками" присутствующих в зале суда ветеранов АТО, среди которых были два Героя Украины!", – возмутился народный депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев.

Как ранее сообщал "Апостроф", в начале октября глава Офиса президента Андрей Богдан назвал "проплаченными" акции протеста против так называемой формулы Штайнмайера.