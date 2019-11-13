Похищали людей и устраивали пытки: в Киеве поймали опасную банду, видео

Сотрудники полиции разоблачили в Киеве группу преступников, причастных к ряду тяжких преступлений - пыткам и похищениям, злоумышленникам уже объявлено о подозрении.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Департамента внутренней безопасности НПУ.

Задержанные оказались киевлянами, которые не работают и ведут "аморальный образ жизни", постоянно употребляя наркотики и алкоголь.

Один из фигурантов - мужчина 32 лет, был уличен патрульными в Киеве, он был в состоянии опьянения за рулем Bentley. Он начал вести себя агрессивно, нанес телесные повреждения инспектору. Было обнаружено, что его братья 35 и 36 лет похитили в Киеве целую семью, женщину избивали и пытали, требуя 20 тысяч долларов, которые она якобы украла раньше. Киевлянка оказалась в больнице.

Полиция задержала группу злоумышленников, им сообщено о подозрениях по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.2 ст. 127 (пытки) и ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. По адресу их проживания найдено вещество, похожее на марихуану.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пьяный водитель с наркотиками в салоне авто разбил в ДТП сразу девять автомобилей.