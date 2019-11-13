Повышение тарифов на газ в Украине высмеяли забавной фотожабой

В сети появилась фотожаба по мотивам повышения тарифов на газ для бытовых потребителей решением НАК "Нафтогаз-Украина".

Фотожабу опубликовало сообщество "Баба и кот" в Facebook.

Так, на картинке изображен кот, который принес мертвых мышей на порог. Картинка подписана таким образом:

"Кот, который увидел счета за коммунальные услуги и понял, что остался единственным кормильцем в семье", - говорится в подписи.

Таким образом администраторы пошутили, что в виду повышения тарифов украинцы станут тратить большую часть своих доходов на оплату коммуналки.

Под публикацией подписчики страницы рассказали о своих впечатлениях от повышения тарифов и поделились наблюдениями о своих домашних питомцах.

Как сообщал "Апостроф", ранее руководитель НКРЭКУ назвал неизбежным повышение тарифов на электроэнергию для населения.