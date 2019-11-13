RU  UA  EN

среда, 13 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

13 ноября

09:20
Не только выжил - стал легендой: сеть растрогала история спасения бойца ВСУ, раненого на Донбассе
08:18
Скандал вокруг квартир и машин нардепа из "Слуги народа" высмеяли забавной фотожабой
07:24
Бойцы ВСУ провели дерзкую "спецоперацию" под носом у врага на Донбассе: видео
07:03
Не пустили в поезд из-за языка: "Укрзализныця" попала в громкий скандал, подробности
07:00
Нежные сырники с изюмом за 30 минут: пошаговый рецепт и советы
06:55
Украинские военные подорвались на Донбассе: появились данные о страшных травмах, фото
06:20
Тепло не отступает, но: синоптики уточнили прогноз на 13 ноября
05:24
У путинского моста в Крым появился двойник: в сети показали фото
03:15
Прошли "ад" на Донбассе: появилось яркое видео учений бойцов ВСУ
02:29
Ноябрьская погодная аномалия: в сети показали интересное фото курорта в Крыму
01:27
США отправят к Венере необычного наблюдателя: как он будет выглядеть
00:11
В Киеве оригинально наказали "героев парковки": интересные фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Скандал вокруг квартир и машин нардепа из "Слуги народа" высмеяли забавной фотожабой

среда, 13 ноября 2019, 08:18
переглянути новину українською

В сети посмеялись с богатства народного депутата из президентской фракции "Слуга народа" Александра Дубинского.

Картинку опубликовал политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

В интернете разместили кадр из советского кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию". На фотожабе перечислили имущество депутата Дубинского, который владеет десятками квартир и автомобилей.

Напомним, журналисты провели расследование и выяснили, что нардеп является владельцем 24 квартир, 70 соток земли, двух домов и 17 автомобилей. Некоторое имущество записано на его мать, а часть - на жену.

Как ранее сообщал "Апостроф", бывший журналист, народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, у которого обнаружили огромное количество квартир и автомобилей, пояснил происхождение всего этого имущества.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ноябрьское лето продолжается: но к концу недели будет "минус"

Внешнее независимое оценивание 2020: ответы на все вопросы

"Порталы" в подземелье: почему в стране рвутся теплосети и кто должен ответить

Конец дискриминации самогона: почему "слуги" разрешат варить всем

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: