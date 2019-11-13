Скандал вокруг квартир и машин нардепа из "Слуги народа" высмеяли забавной фотожабой

В сети посмеялись с богатства народного депутата из президентской фракции "Слуга народа" Александра Дубинского.

Картинку опубликовал политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

В интернете разместили кадр из советского кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию". На фотожабе перечислили имущество депутата Дубинского, который владеет десятками квартир и автомобилей.

Напомним, журналисты провели расследование и выяснили, что нардеп является владельцем 24 квартир, 70 соток земли, двух домов и 17 автомобилей. Некоторое имущество записано на его мать, а часть - на жену.

Как ранее сообщал "Апостроф", бывший журналист, народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, у которого обнаружили огромное количество квартир и автомобилей, пояснил происхождение всего этого имущества.