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Кто работал, тот ест: скандальный нардеп рассказал, откуда у него десятки квартир и машин

среда, 13 ноября 2019, 04:31
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Бывший журналист, народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, у которого обнаружили огромное количество квартир и автомобилей, пояснил происхождение всего этого имущества.

"Я купил много еще до журналистики, до того, как я вообще пошел на телевидение работать. Когда я стал депутатом, ни имущественное право ни на меня, ни на мою семью оформлено не было... Политика не формирует ни мои доходы, ни возможность покупать какое-то имущество", - заявил политик в комментарии "Радио Свобода".

Он подчеркнул, что происхождение имуществя является внутрисемейным вопросом, так как деньги зарабатывались до прихода в политику.

"Все деньги в экономике Украины, налоги уплачены, все наслаждаются жизнью и счастливы. Кто работал - тот ест", - заявил Дубинский.

Он также отметил, что был продюсером телеканала "1 + 1" и ведущим и акционером телекомпании "1+1 медиа". При этом политик отказался называть размер своей тогдашней зарплаты.

Напомним, Дубинский является владельцем 24 квартир, 70 соток земли, двух домов и 17 автомобилей. Часть имущества записана на мать нардепа - Аллу Березовскую, а часть принадлежит его жене - Лесе Цибко. За последние 5 лет он приобрел 10 авто, 7 из которых - Mercedes. Также среди покупок машины марки Porsche Carrera 2006 года и Honda S2000 2009 года.

Как сообщал "Апостроф", в октябре Дубинский внес в Верховную Раду два законопроекта об отмене военного сбора.

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