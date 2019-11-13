Украинские военные официально получили катера Island: опубликованы фото церемонии

13 ноября в городе Одесса американские патрульные катера класса Island включили в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает "Думская".
Катера "Славянск" и "Старобельск", а также поисково-спасательное судно "Александр Охрименко" теперь официально входят в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
На торжестве присутствовали заместитель министра по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко, экс глава СБУ, министр обороны и премьер-министр Евгений Марчук, бывший начальник главного штаба ВМСУ адмирал Игорь Кабаненко, американские военные и дипломаты.
Во время церемонии исполнитель обязанностей главы дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон пообещал, что Военно-морские силы Украины получат от США еще три катера класса Island.
Как сообщал "Апостроф", 6 сентября во время брифинга в Киеве американский сенатор Крис Мерфи и председатель подкомитета Сената по иностранным делам и региональной безопасности сенатор Рон Джонсон заявили, что до конца текущего и в следующем календарном году Украина получит военную помощь от США