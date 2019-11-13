RU  UA  EN

среда, 13 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

13 ноября

17:02
Потап получил именную табличку на "аллее звезд" в Киеве: фото
16:51
Украинские военные официально получили катера Island: опубликованы фото церемонии
16:43
В Киеве водитель грузовика раздавил женщину и хотел сбежать: видео смертельного ДТП
16:36
НАТО испачкает штаны: Коломойский отличился заявлением о непобедимости войск Путина
16:21
Marvel трогательно почтили память Стэна Ли в годовщину его смерти: фото
16:01
Ждать ли снега на Новый год: синоптики дали детальный прогноз
15:53
В Киеве посреди ноября зацвели сакуры: яркие фото
15:38
Жене Алека Болдуина сделали операцию после потери ребенка
15:24
В Киеве устроили стрельбу по магазину: появились подробности и кадры с места
14:50
Задача не на одни сутки: в штабе ООС рассказали о важном событии в зоне разведения сил на Донбассе
14:39
Вот так выглядит смерть: сеть взбудоражил рассказ о возмутительном инциденте в Киеве, фото
14:28
Известный музыкант поддержал животных массивными тату на руках, но получилось очень так себе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинские военные официально получили катера Island: опубликованы фото церемонии

среда, 13 ноября 2019, 16:51
переглянути новину українською
Фото: Думская

13 ноября в городе Одесса американские патрульные катера класса Island включили в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает "Думская".

Катера "Славянск" и "Старобельск", а также поисково-спасательное судно "Александр Охрименко" теперь официально входят в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

22.jpg
1 / 1
21.jpg
1 / 1
35.jpg
1 / 1
34.jpg
1 / 1
33.jpg
1 / 1
32.jpg
1 / 1
31.jpg
1 / 1
30.jpg
1 / 1
29.jpg
1 / 1
28.jpg
1 / 1
27.jpg
1 / 1
26.jpg
1 / 1
25.jpg
1 / 1
24.jpg
1 / 1
23.jpg
1 / 1

На торжестве присутствовали заместитель министра по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко, экс глава СБУ, министр обороны и премьер-министр Евгений Марчук, бывший начальник главного штаба ВМСУ адмирал Игорь Кабаненко, американские военные и дипломаты.

Во время церемонии исполнитель обязанностей главы дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон пообещал, что Военно-морские силы Украины получат от США еще три катера класса Island.

Как сообщал "Апостроф", 6 сентября во время брифинга в Киеве американский сенатор Крис Мерфи и председатель подкомитета Сената по иностранным делам и региональной безопасности сенатор Рон Джонсон заявили, что до конца текущего и в следующем календарном году Украина получит военную помощь от США


Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ноябрьское лето продолжается: но к концу недели будет "минус"

Внешнее независимое оценивание 2020: ответы на все вопросы

"Порталы" в подземелье: почему в стране рвутся теплосети и кто должен ответить

Конец дискриминации самогона: почему "слуги" разрешат варить всем

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: