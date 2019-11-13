Врата счастья: в сети поделились показательным фото из Крыма

В сети поделились показательным фото разрухи в оккупированном Россией Крыму.

Снимок опубликовали на странице блогера RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

На фотографии - местность на побережье в Гурзуфе. На заднем плане видно Аю-Даг. А на переднем - заржавевшие остатки ворот.

"Ворота счастья", - говорится в подписи к снимку.

Напомним, ситуация с экологией и культурным наследием на аннексированном полуострове критическая. В конце сентября в сети показали фото Симферополя, который оккупанты превратили в огромный мусорник. Хлам не вывозят на свалки недели. Страдает и заповедник Херсонес Таврический. Уникальную культурно-исторический памятку - Цитадель - исказили металлическими конструкциями. Их установили, чтобы провести на заповедной территории фестиваль, на который прибыл президент РФ Владимир Путин.

Как мы сообщали ранее, в Севастополе оккупационная администрация продолжает выдавать разрешения на застройку городских пляжей элитной недвижимостью.