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Задача не на одни сутки: в штабе ООС рассказали о важном событии в зоне разведения сил на Донбассе

среда, 13 ноября 2019, 14:50
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В среду, 13 ноября, в зоне действия операции Объединенных сил на Донбассе, в районе разведения сил возле Петровского и Богдановки началось разминирование территории.

Об этом сообщает начальник пресс-центра ООС Андрей Агеев, передает "Интерфакс-Украина".

В пресс-центре уточнили, что согласно утвержденному плану-графику разминирование участка должно занимать до семи суток, но не дольше.

"Сегодня в 12:00 началась пятые сутки практической фазы разведения сил и средств на участке № 3, в частности вторая составляющая — это разминирование самого участка под контролем наблюдательной комиссии ОБСЕ. Как с нашей стороны, так и наблюдатели самой ОБСЕ контролируют разминирование участка со стороны врага", – отметил Агеев.

По его словам, после разминирования начнется демонтаж фортификационных сооружений.

"Затем пройдут сутки на верификацию представителями ОБСЕ и только на следующие сутки, после верификации должен начаться демонтаж фортификационных сооружений. Если не будет срывов и не будет провокаций, так и произойдет", — рассказал Агеев.

О начале разминирования у Петровского со своей стороны также сообщила пресс-служба СЦКК при боевиках так называемой ДНР.

Как ранее сообщал "Апостроф", 9 ноября в 12:00 в районе Петровского Донецкой области начался очередной раунд разведения войск.

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