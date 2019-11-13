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Задержанный в Польше ветеран АТО вернулся в Украину

среда, 13 ноября 2019, 23:36
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Задержанный в Польше по запросу российских властей ветеран АТО Игорь Мазур вернулся в Украину.

Об этом в Facebook сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, произошло это благодаря четкой и профессиональной работе Офиса президента Украины, дипломатов, народных депутатов, МВД и Национальной полиции.

"Это стало возможным в том числе и потому, что, еще вечером в день задержания, Украинское бюро Интерпола по поручению министра МВД Арсена Авакова направило пакет документов, которые прямо свидетельствовали о злоупотреблениях РФ своим правом обращения в эту международную организацию", - написал Геращенко.

Напомним, что 46-летний Игорь "Тополя" Мазур приехал в Польшу, чтобы посетить официальное мероприятие, на которое его пригласила вице-спикер польского сейма Беата Мазурек. На пропускном пункте его задержали 9 ноября по требованию РФ, которая обвиняет украинского добровольца в участии в боях боях против федеральных войск во время первой чеченской войны в 1994-1996 годах.

Как сообщал "Апостроф", сам Мазур опроверг обвинение российских властей в том, что он принимал участие в боевых действиях на территории Чечни.

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