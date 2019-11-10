Не воевал в Чечне: задержанный в Польше ветеран АТО сделал заявление про обвинения России

Задержанный в Польше активист и ветеран АТО Игорь Мазур отрицает свое участие в боевых действиях на территории Чечни, в чем его обвиняет Россия.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Я не участвовал в боевых действиях. Я был на территории Чечни в то время, мы приехали туда как журналисты, и я работал в пресс-центре "Свободный Кавказ"", - сказал он.

Мазур отметил, что украинские пограничные службы не предупреждали его, что он числится в списке Интерпола.

"Я уже в Польше был несколько раз после того, как уволился из ВСУ. Я был в базе Интерпола с 2014 года, просто Интерпол не давал хода этому. Последние месяцы Россия начала активно работать на международном уровне. Интерпол сдался и включил нас в так называемый "черный список". К сожалению, Интерпол помогает в этом России", - добавил Мазур.

Генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк заявил, что польская прокуратура пошла на встречу украинцу.

"Мы думали, что будем в суде отстаивать, чтобы Игоря Мазура не арестовали до окончания процесса экстрадиции, но сегодня нам удалось под мое личное поручительство освободить Игоря Мазура", - подчеркнул Павлюк.

Как сообщал "Апостроф", задержанного в Польше активиста и ветерана АТО Игоря Мазура с позывным "Тополь" передали на поруки генерального консула Украины в Люблине.