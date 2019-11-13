Зима близко: появились яркие фото со снегом из украинских Карпат

В интернете поделились зимними фотографиями из Карпат.

Об этом сообщает "Радио Свобода" в социальной сети Twitter.

В Карпатах уже наступила зима, а землю припорошило снегом. Конечно, зимой снеговой покров там гораздо больший, но осадки в ноябре также не удивляют. Там холода начинаются гораздо раньше. Но это не проблема, когда природа вдохновляет и завораживает своей красотой.

Как сообщал "Апостроф", в Финляндии туристы обнаружили пляж, где нашли много ледяных яиц природного происхождения. Такая интересная природная территория находится на острове Хайлуото.

Напомним, синоптики прогнозировали ранее, что декабрь в Украине ознаменуется дождливой погодой, больше похожей на ноябрьскую. Тепло сохраниться, и будет идти дождь со снегом чаще, чем снег, но не везде.