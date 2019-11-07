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Сотни гигантских ледяных яиц: туристы на пляже сняли на фото редкое природное явление

четверг, 07 ноября 2019, 21:29
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В Финляндии туристы обнаружили пляж, где нашли много ледяных яиц природного происхождения.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание The Guardian.

Такая интересная природная территория находится на острове Хайлуото. Там участок береговой полосы около 30 метров весь заполненный шарами яйцевидной формы из снега и льда.

Такое явление может возникнуть только при совпадении погодных факторов: температура воздуха и воды должна быть немного ниже нуля, пологий пляж из мелких песчинок, спокойные или слабые волны и камни - основа, на которую наслаивается лед со снегом при передвижении камней волнами или ветром. Принцип создания таких "яиц" похож на снеговика, сделанного природой.

Отмечают, что на пляже нашли очень большое яйцо, и оно оказалось размером с футбольный мяч. Профессор географии и геологии в Иллинойском государственном университете Джеймс Картер в комментарии отметил, что такое явление действительно встречается очень редко, но увидеть его человеку удается еще реже.

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Как сообщал "Апостроф", в курортном поселке Кирилловка (Запорожской области) отдыхающие заметили песчаную бурю.

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