Дно у этой страны крепкое: соцсети взорвало заявление министра Путина про ученого-убийцу

Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском культурном форуме вступился за профессора-убийцу 63-летнего Олега Соколова, который убил и расчленил свою молодую любовницу.

Об этом сообщают журналисты 78.ru.

"Раньше все поголовно спрашивали меня о Джокере (убийца-психопат, герой одноименной киноленты, которая вышла в прокат этой осенью - ред.), А сейчас - о Соколове. Если вам нравится Джокер, то чем хуже Соколов? Любят у нас всяческую расчлененку" , - сказал министр культуры.

Слова политика вызвали волну возмущения в соцсетях. Пользователи отмечают, что фильм "Джокер" снят по комиксам. А вот поступок историка, жестоко убившего молодую девушку, гораздо страшнее. Еще хуже, по их мнению, что Олег Соколав сейчас имеет кучу поклонников, которые готовы оправдать его страшный поступок. Не останавливает их даже то, что во время исторической реконструкции во Франции историк убил лошадь, часто появлялся на публике пьяным и вел себя агрессивно.

"Какой министр культуры, такая и страна"

"Дно у этой страны крепкое. Сколько ни пробивай, а оно все равно на месте", - комментируют слова Мединского пользователи соцсетей.

Напомним, что Олега Соколова задержали утром в субботу, 9 ноября . Мужчина привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку Мойка, чтобы утопить пакет с отрезанными руками убитой 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением.

Как сообщал "Апостроф", Соколов играл роль Наполеона в иисторических реконструкциях. Кроме этого он является профессором Сорбонны и кавалером Ордена почетного легиона (учрежден Наполеоном, выдается президентом Франции).

Соколов во время судебного заседания рассказал, что они с Ещенко были вместе пять лет и планировали свадьбу. Однако затем в их отношениях возникли проблемы. Историка арестовали до 8 января 2020 года.