Убийца студентки в Питере играл Наполеона и получил орден от президента: фото профессора и его жертвы

"Я оказалась абсолютно беспомощной, неспособной оказать сопротивление. Соколов О. В. вышел в соседнюю комнату, пока я оставалась привязанной к стулу в прихожей. Из комнаты он вернулся с утюгом и на моих глазах включил его в розетку. Когда утюг нагрелся, он поднес его к моему лицу, так что я ощущала его исходящий от него жар, и стал угрожать, что изуродует меня на всю жизнь. После чего стал методично избивать меня по лицу, голове, наносил удары в грудь и живот. Соколов О. В. избивал меня, наносил удары как было описано выше, поднимал за волосы и за уши вместе со стулом", - сообщала она в интервью.

Девушке удалось снять побои у судмедэксперта. Она попросила следователей проверить личность мужчины.

"Об Олеге Соколове я могу сказать только хорошее", - так директор Института истории СПбГУ Абдулла Даудов отреагировал на вопрос журналиста о личности Соколова.