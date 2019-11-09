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Убийца студентки в Питере играл Наполеона и получил орден от президента: фото профессора и его жертвы

суббота, 09 ноября 2019, 14:57
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Преподаватель университета Олег Соколов, который расчленил студентку, был награжден президентом Франции.

Об этом сообщают российские СМИ.

По данным издание "Говорит Москва", на Соколова в 2008 году студентка жаловалась в правоохранительные органы за жестокое избиение. Потерпевшая писала, что он угрожал изуродовать её.

"Я оказалась абсолютно беспомощной, неспособной оказать сопротивление. Соколов О. В. вышел в соседнюю комнату, пока я оставалась привязанной к стулу в прихожей. Из комнаты он вернулся с утюгом и на моих глазах включил его в розетку. Когда утюг нагрелся, он поднес его к моему лицу, так что я ощущала его исходящий от него жар, и стал угрожать, что изуродует меня на всю жизнь. После чего стал методично избивать меня по лицу, голове, наносил удары в грудь и живот. Соколов О. В. избивал меня, наносил удары как было описано выше, поднимал за волосы и за уши вместе со стулом", - сообщала она в интервью.
Девушке удалось снять побои у судмедэксперта. Она попросила следователей проверить личность мужчины.
"Об Олеге Соколове я могу сказать только хорошее", - так директор Института истории СПбГУ Абдулла Даудов отреагировал на вопрос журналиста о личности Соколова.
Кроме того, стала известна информация, что Соколов - профессор Сорбонны, кавалер Ордена почетного легиона (учрежден Наполеоном, выдается президентом Франции) и кандидат исторических наук.

Также стали известны данные об убийстве студентки и любовницы Соколова. Предположительно, она родом с станицы Старовеличковская Краснодарского края. Выпускница Санкт-Петербургского госуниверситета вместе с доцентом кафедры истории работала над научными публикациями о Наполеоне.

Как пишет ресурс 47news, женское тело и голова были найдены 9 ноября в квартире Соколова. Следствие считает, что жертвой стала 24-летняя Анастасия Ещенко. Она с отличием окончила Институт истории СПбГУ и с 2016 года подрабатывала репетиторством.

Последние три года она часто ездила в Москву в одном купе с Соколовым, у которого и училась. У них есть совместные научные работы – в частности "Российский посланник при дворе Жозефа Бонапарта в 1809 – 1812 гг." и "Ранний период Наполеоновских войн глазами художника и воина Луи-Франсуа Лежена"

.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве задержали мужчину, который убил свою знакомую, после чего расчленил ее тело и выбросил в канал.

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