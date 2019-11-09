Убийца студентки в Питере играл Наполеона и получил орден от президента: фото профессора и его жертвы

Преподаватель университета Олег Соколов, который расчленил студентку, был награжден президентом Франции.
Об этом сообщают российские СМИ.
По данным издание "Говорит Москва", на Соколова в 2008 году студентка жаловалась в правоохранительные органы за жестокое избиение. Потерпевшая писала, что он угрожал изуродовать её.
Также стали известны данные об убийстве студентки и любовницы Соколова. Предположительно, она родом с станицы Старовеличковская Краснодарского края. Выпускница Санкт-Петербургского госуниверситета вместе с доцентом кафедры истории работала над научными публикациями о Наполеоне.
Как пишет ресурс 47news, женское тело и голова были найдены 9 ноября в квартире Соколова. Следствие считает, что жертвой стала 24-летняя Анастасия Ещенко. Она с отличием окончила Институт истории СПбГУ и с 2016 года подрабатывала репетиторством.
Последние три года она часто ездила в Москву в одном купе с Соколовым, у которого и училась. У них есть совместные научные работы – в частности "Российский посланник при дворе Жозефа Бонапарта в 1809 – 1812 гг." и "Ранний период Наполеоновских войн глазами художника и воина Луи-Франсуа Лежена"
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Как сообщал "Апостроф", в Киеве задержали мужчину, который убил свою знакомую, после чего расчленил ее тело и выбросил в канал.