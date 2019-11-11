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Выл и бился головой об стену: профессор-убийца в России устроил "шоу" в зале суда, видео

понедельник, 11 ноября 2019, 16:20
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Суд арестовал на два месяца российского историка Олега Соколова, который признался в убийстве своей студентки и сожительницы Анастасии Ещенко.

Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

Соколов во время судебного заседания рассказал о своих отношениях с Ещенко, которой на момент убийства было 24 года. По его словам, они были вместе пять лет и планировали свадьбу. Однако затем в их отношениях возникли проблемы.

"Девушка, которая казалась мне прекрасным идеалом, превратилась в чудовище из страшной сказки", – заявил обвиняемый. Он утверждает, что Ещенко злилась при упоминании детей Соколова. В итоге она якобы напала на профессора с ножом.

Адвокат обвиняемого пытался добиться для Соколова домашнего ареста. Он ссылался на возраст своего клиента, и на перенесенный им инфаркт. Также адвокат заявил, что бывшая супруга Соколова готова на время следствия приютить подозреваемого в жестоком убийстве.

Однако суд отказал адвокату и заключил историка под стражу – до 8 января 2020 года.

Как ранее сообщал "Апостроф", российский историк Олег Соколов, который подозревается в убийстве студентки, был награжден французским Орденом почетного легиона.

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