RU  UA  EN

четверг, 14 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 ноября

11:24
Украинцев предупредили об ошибках в платежках за коммуналку: что делать
11:04
Доллар и евро дешевеют: НБУ обновил курс валют
10:35
Коломойский получил важную победу над "ПриватБанком": всплыли подробности
08:39
Украинцам пересчитают пенсии в декабре: кто останется без повышения
07:48
В Украину возвращается миссия МВФ: важное заявление и подробности

12 ноября

23:54
Кто украл деньги НБУ: Гонтарева сделала громкое заявление, назвав фамилии
14:39
Претензии ФГИ к владельцам "Укртелекома" не обоснованы - СМИ
13:35
Рада приняла важное решение по рынку электроэнергии в Украине: что изменится
11:52
Украина теряет 25 тыс. долларов в час из-за импорта электроэнергии из России - эксперт
09:44
Доллар начинает расти: НБУ обновил курс валют на 12 ноября
07:59
Грядут серьезные изменения: украинцев предупредили о "сюрпризе" с пенсиями

11 ноября

23:19
НАБУ и САП задержали 7 подозреваемых в разворовывании 1,2 млрд грн
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Не Шевченко: названа самая распространенная фамилия в Украине

четверг, 14 ноября 2019, 04:12
переглянути новину українською

На днях стало известно, какая украинская фамилия самая распространенная в нашей стране.

Исследование провела группа чешских лингвистов.

Лидирует в списке фамилия Мельник - в Украине ее носителей более 174 тысяч. Преимущественно это жители западных регионов. На втором месте - Шевченко. Замыкает тройку лидеров фамилию Бойко.

Также филологи пришли к выводам, что что самая распространенная фамилия в Польше - Новак, в Германии - Мюллер, в Италии - Росси, во Франции - Мартин, а в Англии - Смит.

Как мы писали ранее, самыми популярными именами для новорожденных мальчиков три года назад стали Александр, Артем, Максим, Дмитрий, Иван и Назар. Новорожденных девочек чаще всего называли Анастасия, Анна, Мария, Виктория и Софья.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ноябрьское лето продолжается: но к концу недели будет "минус"

Внешнее независимое оценивание 2020: ответы на все вопросы

"Порталы" в подземелье: почему в стране рвутся теплосети и кто должен ответить

Конец дискриминации самогона: почему "слуги" разрешат варить всем

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: