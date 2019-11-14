Не Шевченко: названа самая распространенная фамилия в Украине

На днях стало известно, какая украинская фамилия самая распространенная в нашей стране.

Исследование провела группа чешских лингвистов.

Лидирует в списке фамилия Мельник - в Украине ее носителей более 174 тысяч. Преимущественно это жители западных регионов. На втором месте - Шевченко. Замыкает тройку лидеров фамилию Бойко.

Также филологи пришли к выводам, что что самая распространенная фамилия в Польше - Новак, в Германии - Мюллер, в Италии - Росси, во Франции - Мартин, а в Англии - Смит.

Как мы писали ранее, самыми популярными именами для новорожденных мальчиков три года назад стали Александр, Артем, Максим, Дмитрий, Иван и Назар. Новорожденных девочек чаще всего называли Анастасия, Анна, Мария, Виктория и Софья.