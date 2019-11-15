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Бардак продолжается: "слуга народа" лишилась топ-должности в Раде

пятница, 15 ноября 2019, 14:24
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Представитель фракции "Слуга народа" Ирина Верещук уволена с должности постпреда украинского правительства в Верховной Раде.

По предварительным данным, ее лишили должности якобы за неголосование за кабминовскую версию рынка земли.

"Но, на самом деле, ее убрали чтобы назначить на позицию лоббистку интересов строительных компаний Елену Шуляк. С ее помощью премьер планирует заработать больше со строек и крышевания земельных вопросов", - говорится в сообщении Telegram-канале "Темный рыцарь".

Сама Верещук отметила, что лично решила сложить полномочия. По ее словам, ей не удалось найти общего языка с премьер-министром.

"Я считаю, что у нас разные видения в подходах к коммуникации между Кабмином и парламентом. Я считаю, что нам нужно более профессионально работать с депутатами, учитывать их мнение", - сказала Верещук.

При этом она несколькими днями ранее говорила, что не боится потерять должность и будет голосовать против рынка земли, хотя "слуги народа" почти всем составом поддержали законопроект.

Напомним, что сегодня из фракции "Слуга народа" были исключены Антон Поляков и Анна Скороход. Оба также не голосовали за законопроект о рынке земли. После этого Поляков раскритиковал руководство партии, а затем появилась и реакция Скороход.

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