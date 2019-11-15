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Исключенная из фракции "Слуга народа" нардеп сравнила власть Зеленского с Януковичем: видео

пятница, 15 ноября 2019, 11:05
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Народный депутат Украины Анна Скороход, которую исключили из состава фракции "Слуги народа", поделилась своим мнением о том, что сейчас происходит в политической силе.

По словам уже внефракционного нардепа, она никогда не шла против президента, а наоборот всегда его поддерживала и будет это делать.

"А то, что сейчас происходит... Мы все говорим, что уходим от СССР, но я не вижу, что мы это делаем. За инакомыслие, за то, что мы высказываем свою точку зрения, нас политически преследуют. Преследуют семьи, преследуют лично, шлют угрозы. Мы что, в Конго живем? Скажите, чем отличается сегодняшние действия от власти Януковича, Порошенко?" - задалась вопросом Скороход.

Напомним, что Скороход, которая не так давно расплакалась прямо во время заседания парламента, заявила с трибуны, что накануне был задержан ее гражданский муж Алексей Алякин. По ее словам, таким образом, ей отомстили за то, что она голосовала против проекта закона о рынке земли.

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