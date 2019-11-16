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Бежавшая от боевиков "Ополченочка" рассекретила генерала РФ, воевавшего на Донбассе

суббота, 16 ноября 2019, 14:16
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Главная героиня первого полнометражнго фильма боевиков ДНР Светлана Дрюк "Ополченочка", которая сбежала от боевиков, сдала российского генерала, воевавшего на Донбассе.

Об этом она рассказала в видео, которое опубликовала на своем YouTube-канале.

Дрюк рассказала о работе так называемого "МГБ ДНР" и 11-го полка (незаконное формирование 1-го армейского корпуса РФ) начиная с 2016 года (когда она появилась в полку). Вместе с этим Светлана назвала реальную фамилию первого командира своей части.

"Демонов, Каменев - это фамилии прикрытия. На самом деле он Бердников Роман Борисович. Насколько я знаю, недавно он получил звание генерала и, если не ошибаюсь, сейчас находится на Забайкалье. Его не очень афишируют... Подтверждение того, что он был здесь у меня есть на руках", - заявила "Ополченочка".

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Как сообщал "Апостроф", экс-боевик ДНР из Сербии Деян Берич, заявил, что непонятно, как украинская сторона могла принять "Ополченочку" Светлану Дрюк, поскольку на ее счету большое количество смертей бойцов ВСУ.

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