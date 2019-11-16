Бежавшая от боевиков "Ополченочка" рассекретила генерала РФ, воевавшего на Донбассе

Главная героиня первого полнометражнго фильма боевиков ДНР Светлана Дрюк "Ополченочка", которая сбежала от боевиков, сдала российского генерала, воевавшего на Донбассе.

Об этом она рассказала в видео, которое опубликовала на своем YouTube-канале.

Дрюк рассказала о работе так называемого "МГБ ДНР" и 11-го полка (незаконное формирование 1-го армейского корпуса РФ) начиная с 2016 года (когда она появилась в полку). Вместе с этим Светлана назвала реальную фамилию первого командира своей части.

"Демонов, Каменев - это фамилии прикрытия. На самом деле он Бердников Роман Борисович. Насколько я знаю, недавно он получил звание генерала и, если не ошибаюсь, сейчас находится на Забайкалье. Его не очень афишируют... Подтверждение того, что он был здесь у меня есть на руках", - заявила "Ополченочка".

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Как сообщал "Апостроф", экс-боевик ДНР из Сербии Деян Берич, заявил, что непонятно, как украинская сторона могла принять "Ополченочку" Светлану Дрюк, поскольку на ее счету большое количество смертей бойцов ВСУ.