Вывезенная СБУ "легенда ДНР" рассказала, как и почему сбежала от боевиков: видео

Главная героиня первого полнометражнго фильма боевиков ДНР Светлана Дрюк "Ополченочка" рассказала, почему сбежала от оккупантов.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

"Снято, наверно, прошлым летом. Вот рассказ о том, почему она не сидит и по какой причине ее вывели на подконтрольную территорию", - написал блогер и опубликовал видео.

Дрюк рассказала, что у нее все хорошо и она на отдыхе. Девушка добавила, что это благодаря тому, что она всю информацию от боевиков передавала кураторам из Украины. Но были со стороны оккупантов угрозы и давление. Ей удалось перебраться на территорию свободной Украины благодаря спецоперации СБУ.

Светлана рассказала, что сбежала в лучшую жизнь и теперь у нее все наладилось. Также она описала ситуацию с Россией, сказав, что та напала на Украину и натравила брат на брата, поделила семьи на две стороны.

Она отметила ,что может являться примером для жителей оккупированных территорий Донбасса. Она смогла выехать оттуда в Украину.

"Жизнь после ЛНР и ДНР есть и она очень классная", - заявила Светлана.

По ее словам, это хорошо, когда нет комендантского часа, а люди относятся доброжелательно. "Ополченочка" подчеркнула, что нужно задуматься, что жизнь есть лучше, чем рассказывают "власти" ЛДНР.

Как сообщал "Апостроф", экс-боевик ДНР из Сербии Деян Берич, заявил, что непонятно, как украинская сторона могла принять "Ополченочку" Светлану Дрюк, поскольку на ее счету большое количество смертей бойцов ВСУ.