Что происходит на передовой на Донбассе: видео из окопов ВСУ

В сети показали видео, как под Новолуганском (временно оккупированная часть Донецкой области) военнослужащие Национальной гвардии Украины удерживают сложный участок фронта.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

Украинские бойцы рассказали про атаки и обстрелы боевиков. На кадрах показан взрыв, который прогремел около окопов с воинами Нацгвардии.

Бойцы Украины защищают свои позиции, давая отпор врагам. Однако они не нарушают Минских договоренностей. Воины укрепляют свои позиции под огнем противника, чтобы избежать потерь личного состава.

Как сообщал "Апостроф", 14 ноября на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб воин ВСУ Юрий Хомик.

Также напомним, что за сутки 14 ноября боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня.