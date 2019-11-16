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Фигурант жуткого ДТП на Сумской обжаловал приговор в Верховном суде

суббота, 16 ноября 2019, 19:05
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Защита Геннадия Дронова, осужденного на 10 лет лишения свободы за аварию в Харькове, в результате которой в октябре 2017 года погибло 6 человек, подала жалобу в Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины.

Об этом сообщил экс-адвокат Дронова Сергей Перепелица, передает "Интерфакс-Украина".

"Подали кассационную жалобу", - сказал Перепелица корреспонденту.

Он сообщил также, что жалобу готовил и подавал новый адвокат Дронова.

"Я больше не его адвокат, у нас закончился договор. Жалобу подавал новый адвокат", - сказал Перепелица.

Перепелица был адвокатом Дронова на стадии досудебного следствия и во время рассмотрения дела в Киевском районном суде Харькова и Харьковском апелляционном суде.

Как ранее сообщал "Апостроф", 18 октября исполнилось два года со дня жуткой аварии на улице Сумской в Харькове, в котором погибло 6 человек: адвокат потерпевших Лариса Матвеева рассказала, где сейчас находятся осужденные за ДТП Геннадий Дронов и Елена Зайцева.

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