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Годовщина ДТП на Сумской: названы последние данные про Зайцеву, Дронова и потерпевших

суббота, 19 октября 2019, 08:32
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В пятницу, 18 октября, исполнилось два года со дня жуткой аварии на улице Сумской в Харькове, в котором погибло 6 человек: адвокат потерпевших Лариса Матвеева рассказала, где сейчас находятся осужденные за ДТП Геннадий Дронов и Елена Зайцева.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Адвокат отмечает, что Зайцева отбывает наказание в ГУ "Покровский исправительный центр №79" в Днепропетровской области. На соответствующий запрос был получен ответ, что в этом центре создан сектор минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания.

"То есть фактически в этом центре есть огорожена территория, которую Зайцева по своему усмотрению покидать не имеет права ( "режим колонии" для лишенных свободы). Из журналистских репортажей известно, что от работы якобы не отказывается", – пишет Матвеева.

В свою очередь, Геннадий Дронов отбывает наказание в ГУ "Крюковская исправительная колония №29" в Полтавской области. По словам его адвоката, от работы он также не отказывается.

"Пострадавшие, думаю, не смогут никогда примириться с тем, что произошло, поскольку потеряли самое дорогое, однако они поддерживают друг друга. Это очень светлые люди, я была бы счастлива познакомиться с ними при других обстоятельствах", – отмечает также адвокат.

Как сообщал "Апостроф", ранее были опубликованы фото из колонии, где отбывает наказание Елена Зайцева.

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