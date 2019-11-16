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С солнцем и без дождей: синоптики порадовали прогнозом на субботу

суббота, 16 ноября 2019, 06:24
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В Украине в субботу 16 ноября ожидается солнечная погода, местами туман.

Об этом сообщается на сайте "Укргидрометцентра".

В западных, южных и восточных областях ночью и утром синоптики прогнозируют туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, с отдельными порывами до 15-20 м/с в Карпатах.

Ночью температура воздуха составит от +2 до +7, а днем от +8 до +13 градусов.

На Закарпатье и в Одесской области будет чуть теплее: +6-11 ночью и +14... +18 днем. В восточных областях температура ночью опустится до 0 градусов, и поднимется до +4... +9 днем.

Как сообщал "Апостроф", декабрь в Украине ознаменуется дождливой погодой, больше похожей на ноябрьскую. В январе погода ухудшится - придут крепкие морозы.

Ранее в сети появились сказочные фото окутанного туманом Киева.

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