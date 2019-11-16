Скандальное задержание известного банкира: в СБУ назвали причину

Руководителя "Укрэксимбанка" Александра Гриценко задержали сотрудники СБУ по поручению Генпрокуратуры в рамках дела о легализации доходов, полученных незаконным путем топ-чиновниками при экс-президенте Викторе Януковиче.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Задержание происходило в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем)", — говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Как отметили в пресс-службе, задержанный якобы вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов, используя свое служебное положение.

Как сообщал "Апостроф", ранее родственники Александра Гриценко заявили о том, что главу "Укрэксимбанка" похитили неизвестные люди на глазах у его ребенка.