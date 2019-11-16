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Появились неожиданные подробности "похищения" известного банкира в Киеве

суббота, 16 ноября 2019, 17:20
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Глава правления "Укрэксимбанка" Александр Гриценко, о похищении которого раньше сообщали его родственники, был на самом деле задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Гитлянская назвала статьи, по которым обвиняется Гриценко. Среди них – создание преступной организации, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

"Никакого похищения одного из членов правления АО Укрэксимбанк не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209. Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания", — сообщила пресс-секретарь СБУ на своей странице в Facebook.

Отметим, что Александр Гриценко был назначен на пост председателя правления "Укрэксимбанка" наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Коллективу банка его представила лично на то время глава НБУ Валерия Гонтарева. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, возглавлявшего "Укрэксимбанк" с начала 2013 года. Все полномочия он получил 15 августа 2014 года – бессрочно.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом неизвестные совершили дерзкое похищение человека.

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