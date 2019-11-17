На Донбассе ликвидировали 24-летнего боевика ДНР по кличке "Ильич": опубликованы фото

В пятницу, 15 ноября, на Донбассе ликвидировали 24-летнего Алексея Ильичева по кличке "Ильич".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский военнослужащий Анатолий Штефан, опубликовав фото "груза 200".

"15.11.19 Ильичев "Ильич" Алексей сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", - написал он.

Молодой боевик входил в базу "Миротворец". До последнего времени он жил в Донецке, хотя родом был из города Ждановка (Донецкая область).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", стало известно о ликвидации 48-летнего боевика Михаила Пестрикова на Донбассе.

Также в среду, 13 ноября, на Донбассе ВСУ ликвидировали пять боевиков. В частности, украинские воины ликвидировали одного оккупанта, а еще четверо получили разные травмы.