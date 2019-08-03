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Самоликвидировался: в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков на Донбассе

суббота, 03 августа 2019, 20:33
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Фото: Миротворец

В четверг, 1 августа, стало известно о ликвидации 48-летнего боевика Михаила Пестрикова на Донбассе.

Об этом сообщил блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Пестриков Михаил Борисович "Тугарин" (Киров, 16/01/71) умер 01/08/19 в Донецке от отрыва тромба", - говорится в подписи к фото ликвидированного боевика, который оказался родом из Кирова (Россия).

Известно, что боевик вечером 1 августа лег спать и не проснулся. В рядах боевиков он находился с 2014 года.

Как сообщалось, 19-летняя украинка рассказала, как поехала воевать на Донбасс.

Почему простая формула окончания войны дала сбой с первой попытки, читайте в материале "Апострофа": Просто перестать стрелять: почему мирный план Зеленского не работает.

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