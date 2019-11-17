Наступает НАТО: украинские военные дерзко потроллили боевиков на Донбассе, фото

Украинские военнослужащие шутят на передовой зоны операции Объединенных сил, вывешивая на своих позициях флаг США.

Об этом сообщает в Twitter блогер под ником Necro Mancer.

Он опубликовал два снимка, на одном из которых виден американский флаг рядом с украинским, а на другом – одинокий флаг США над (предположительно) позициями ВСУ.

"Во-первых, это красиво. А во-вторых, у луганских потом так забавно бомбит", – отметил в подписи к снимкам блогер.

В комментариях также поделились историями о том, как "троллили" боевиков американским и не только флагами.

Как ранее сообщал "Апостроф", бойцы ВСУ установили на Донбассе украинский флаг в 250 метрах от позиций врага.