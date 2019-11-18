RU  UA  EN

понедельник, 18 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

18 ноября

07:59
Экраны погаснут: когда в Украине закодируют ТВ и что нужно знать
07:25
Жгут мосты и бросают камни: Гонконг охватили массовые протесты, видео
07:22
Исчезают даже озера: появились грустные фото катастрофы в Крыму
07:00
Как приготовить французский флан с карамелью: пошаговый рецепт и советы
06:56
В черном мешке и без органов: боевики ДНР передали ВСУ тело замученного украинца
06:20
Начинает холодать: синоптики дали детальный прогноз на начало недели в Украине
05:05
Не мог не отомстить за друзей: сеть растрогала история бойца ВСУ с позывным "Каспер"
04:15
Технологии творят чудеса: появилось "фото" мужчины-долгожителя эпохи Средневековья
03:10
Говорил о "выживании": на Донбассе поймали наглого мародера, фото
01:10
Ученые воссоздали внешность женщины-шамана, жившей 7 тыс. лет назад: фото
00:11
13 выпуск "Танців з зірками": кто прошел в суперфинал и сразится за кубок
00:10
Из-за таких гибнут люди: сеть возмутил дикий инцидент с неадекватом в Киеве, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Исчезают даже озера: появились грустные фото катастрофы в Крыму

понедельник, 18 ноября 2019, 07:22
переглянути новину українською

В оккупированном Российской Федерацией Крыму новая экологическая катастрофа - начали исчезать озера.

Об этом на своей странице в Twitterсообщает RoksolanaToday&Крым25%, публикуя соответствующие фото

‏"Севастополь. Озера в Кизиловом больше нет. А раньше было. и это не засуха - целенаправленно уничтожила гавань", - говорится в подписи к фото.

Стоит отметить, что местные жители неоднократно жаловались на оккупационные власти, которые уничтожают водоемы ради строительства новых объектов и вырубают деревья, из-за чего экологическая ситуация на полуострове только ухудшается.

Как сообщал "Апостроф", ранее в оккупированном Россией Крыму море окрасилось в фиолетовый цвет.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От -2 до +18: кому повезет с погодой в ближайшие дни

Законы распада: как в Украине пытаются спасти человечество

Ноябрьское лето продолжается: но к концу недели будет "минус"

Внешнее независимое оценивание 2020: ответы на все вопросы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: