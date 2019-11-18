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Пробки в Киеве высмеяли забавной фотожабой из прошлого

понедельник, 18 ноября 2019, 13:29
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В сети метко высмеяли ситуацию в Киеве, который постоянно стоит в гигантских пробках.

Яркая фотожаба опубликована в Facebook-аккаунте "Баба і кіт".

Так, на ней изображен Олег Вещий, который прогнозирует, что на территории, где сейчас находится Киев, когда-то будет стоять целый город. На второй части коллажа можно увидеть фото пробок в Киеве. "Курва мать!" – говорится в подписи к этому снимку.

Как сообщал "Апостроф" ранее, столичные водители часто ведут себя агрессивно и нарушают правила дорожного движения. Так, 17 октября в столице камера журналиста зафиксировала дерзкого водителя, который вопреки правилам дорожного движения для собственного удобства объехал пробку по тротуару.

Кроме того, в Киеве образовались пробки из-за ограничения движения на Северном мосту.

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