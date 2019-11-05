Киев стоит в гигантских пробках: опубликована карта

Из-за прорыва трубы горячего водоснабжения, происшедшего во вторник, 5 ноября, на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели, в Киеве были изменены маршруты общественного транспорта, на улицах образовались огромные пробки.

На онлайн-карте заторов в Киеве, опубликованной на сайте infoportal.kiev.ua, видно, что на некоторых участках дорог движение полностью прекращено, а количество отрезков с медленным движением значительно увеличилось.

Как сообщили в КП "Киевпастранс", из-за прорыва теплосети на улице Шота Руставели в столице изменили свой маршрут троллейбусы №№3, 9, 12, 14, 40, 40К, а также автобусы №69.

Тем времнем Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" проводит ликвидации повреждения. О сроках устранения последствий аварии и предоставление услуг потребителям обещают сообщить позже.

Как сообщал "Апостроф", из-за прорыва трубы горячего водоснабжения в Киеве из образовавшегося в асфальте провала вытаскивали автомобили.