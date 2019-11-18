В черном мешке и без органов: боевики ДНР передали ВСУ тело замученного украинца

Боевики "ДНР" передали украинской стороне тело якобы Романа Беспалого, который попал в плен 22 мая 2019 года вблизи Новотроицкого.

Тело передавали в Донецке, куда гражданский водитель поехал сам. По словам боевиков, Роман Беспалый покончил собой.

По словам начальника отдела гражданско-военного сотрудничества ООС Юрия Гуменного, боевики не предоставили никаких документов и вещей. При этом тело передали в черном пакете и без одежды. Более того, перед тем, как передать тело, боевики вскрыли и изъяли органы, по которым можно установить причину смерти.

В Днепре бойца опознавали жена Романа Беспалого Анжела и его отец, но они не узнали родственника.

"Это не он. Чей это солдатик, я не знаю, но родственникам я сочувствую", - сказала женщина.

Супруга бойца говорит, что он не мог совершить самоубийство.

"Под любым давлением, он бы что угодно, только не совершил самоубийство. Я больше склоняюсь, что даже, если мой муж, то его убили, но сам бы он себя не убил", - добавила Анжела Беспалая.

Напомним, что в сети рассказали историю о воине ВСУ, старшем сержанте роты с позывным "Каспер".