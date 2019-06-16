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Видят войну с неба: появилось яркое видео работы разведчиков на Донбассе

воскресенье, 16 июня 2019, 20:56
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Аэроразведчики вместе с ВСУ и другими спецподразделениями на Донбассе не упускают любую возможность проучить боевиков и приблизить победу над врагом.

В доказательство этому фонд "Вернись живым" опубликовал яркие кадры эффективной работы аэроразведчиков.

"Они видят войну с неба. И знают все о передвижении боевиков и их планы атаковать позиции ВСУ. Без них на передовой не проходит ни одна операция. Они - одни из тех, кто прямо сейчас приближает на Донбассе нашу общую победу", - говорится в подписи к кадрам.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео подготовки необычных снайперов ВСУ. Обучение военных стартовало на базе учебного центра "Десна".

Также 14 и 15 мая в Украине проходил масштабный конкурс военных ноу-хау. Там представили "новинки" для украинской армии: спутники, пневмопушку и лазеры для лечения.

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