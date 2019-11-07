Назревает новый скандал из-за интимной переписки Яременко: опубликован документ

Депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, который попал в секс-скандал с перепиской, не выполнил своего обещания и не подавал заявление о своем освобождении от должности председателя комитета парламента по вопросам международной политики и межпарламентского сотрудничества в аппарат Совета.

Об этом сообщает УНН.

Журналисты подали запрос в Верховную Раду, чтобы узнать уволился ли нардеп Яременко, как он говорил ранее.

"По результатам рассмотрения запроса информируем, что в базе данных автоматизированной системы документооборота Верховной Рады Украины такая информация отсутствует", - говорится в нем.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось продолжение интимной переписки нардепа Богдана Яременко, вокруг которого поднялся громкий скандал.

Также, напомним, Яременко недавно снова оказался в центре внимания, оскорбив журналистов.