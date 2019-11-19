Скандальный слив разговоров "слуг народа" в Кривом Роге: аудиозаписи и все подробности

Появились подробности скандала со сливом разговоров народных депутатов из "Слуги народа" из Кривого Рога, ранее фигуранткой которого стала заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина, обвиненная в получении своей должности через постель.

Они появились после обнародования второй части аудиозаписи с разговорами нардепов, первую часть которых ранее опубликовал народный депутат Антон Поляков в своем Telegram-канале.

Так, судя по видео в аудиозаписи скорее всего фигурируют голоса нардепов от "Слуги народа" Юрия Корявченкова, Владлена Неклюдова, Владимира Захарченко и Юрия Киселя. Также на аудио фигурирует и начальник Криворожского отдела полиции Сергей Лукашов. При этом на аудио его фамилия не фигурирует, а называется только его должность.

"Ну что, друзья, вот мне и прислали фрагмент разговора "наших" доблестных Слуг Богдана с руководителем местной полиции Кривого Рога. Буду поднимать эти вопросы перед Президентом и правоохранительными органами. Считаю, нужно разобраться в том, кто вообще их уполномочил проводить такие "переговоры". Делаем ставки, как быстро их исключат из фракции, если конечно исключат..." - говорится вTelegram-канале.

При этом, уточняется, что на аудио нардепы произносят не только имя действующего президента, но и фамилию главы фракции Давида Арахамии.

"....Давид Арахамия... он встречается со всеми большими игроками бизнеса..." Есть программа.. мы услышали друг друга. Я могу набрать Давида в любую секунду... - можно услышать на аудио.

Как сообщал "Апостроф", ранее "слуга народа" влип в скандал из-за судимости за педофилию.