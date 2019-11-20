Бегут все: экс-главарь ДНР сделал неожиданное признание о ситуации на Донбассе, видео

Боевик и бывший "министр государственной безопасности ДНР" Александр Ходаковский рассказал о тысячах квалифицированных работников, которые покинули оккупированные территории Донбасса.

Видео из заявлением Ходаковского опубликовал в своем аккаунте в Twitter блогер под ником Necro Mancer.

"Народ с территорий валом валит, в том числе и те, кто получили российский паспорт. И ничего мы с этим сейчас сделать не можем, потому что против объективной реальности, данной нам в ощущениях, не попрешь", - цитирует экс-главаря ДНР автор поста.





Как сообщал Апостроф, ранее Ходаковский признался в социальных сетях, что вместе с "товарищами" обстрелял свой родной мирный город Ясиноватая из системы "Град".