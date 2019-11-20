Идет мясорубка: бойцы ВСУ рассказали о реальной ситуации на Донбассе, видео

Ситуацию в Золотом Луганской области, где ранее были разведены силы, украинские военные называют "громкой тишиной", поскольку там еще звучат взрывы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на материал "5 канала".

Военные сообщили, что тишина в районе линии соприкосновения так и не наступила, поскольку там еще много боеприпасов, которые не взорвались.

"Государственная служба по чрезвычайным ситуациям занимается процессом разминирования территорий. Он уже на завершающем этапе. Разминируют участок между нами и дорогу на Первомайск, чтобы в дальнейшем заработал КПВВ", – рассказал военнослужащий Максим.

При этом, по словам военных, участки фронта неподалеку от Золотого-4 продолжают обстреливать каждый день.

"На километр туда и километр туда, пока здесь тихо, а там уже идет мясорубка в прямом смысле этого слова, мы прекрасно слышим, чувствуем и сидим здесь, как мышата", – сообщил боец по имени Александр.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе украинские военные сбили беспилотный летательный аппарат, который мог атаковать позиции подразделений ВСУ на Горловском направлении.