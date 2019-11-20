Комитет Рады внезапно потребовал у СБУ проверить деятельность "Миротворца"

Парламентарии обратились в СБУ с просьбой проверить деятельность базы данных сайта "Миротворец".

Письмо на имя главы ведомства Ивана Баканова подписал глава соответствующего комитета, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич.

В обращении пишут, что на информационном ресурсе "Миротворец" содержатся персональные данные о политических деятелях, народных депутатах Украины нынешнего и прошлых созывов, журналистов и других лицах.

"Прошу Вас дать правовую оценку соответствующей ситуации, обеспечить объективную проверку деятельности интернет-сайта "Миротворец", в случае обнаружения нарушений принять необходимые меры. О результатах прошу проинформировать комитет", — говорится в обращении.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились мощные фотожабы на Шуфрича.