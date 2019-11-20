Появилась забавная фотожаба на секс-скандал с украинской топ-чиновницей

В сети появилась фотожаба на заместительницу министра инфраструктуры по евроинтеграции Александру Клитину, которая по слитой из окружения президента информации, получила свою должность "через постель".

Ее опубликовал политолог Алексей Голобуцкий в Facebook.

Так, Клитина изображена в роли героини классического художественного фильма "Укрощение строптивого", которую на кровати увозит персонаж, сыгранный Адриано Челентано.

"Дорогуша, не волнуйся. Этот социальный лифт привезет тебя на должность замминистра", - говорит персонаж фотожабы.

Как сообщал "Апостроф", ранее пранкер "Джокер" обнародовал переписку с заместителем министра инфраструктуры Украины Александрой Клитиной, которая попала в громкий скандал из-за своего скандального назначения на должность.