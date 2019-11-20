В Одессе "героиня парковки" парализовала движение трамваев: опубликовано видео

В Одессе камеры наблюдения зафиксировали очередную "героиню парковки". Женщина проехала под запрещенный знак, выехала на встречную полосу, а потом бросила авто прямо на рельсах, заблокировав движение трамваев.

Соответствующее видео появилось в YouTube-канале "Центр 077".

Инцидент произошел в час "пик" на Французском бульваре.

Отмечается, что в итоге женщину оштрафовали. Нарушительницу разыскали журналисты ТСН. 34-летней Юлии дома не было. За водителя извинилась ее мать. Мол, дочка только недавно села за руль.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве зафиксировали на камеру около 20 водителей-нарушителей, которые припарковали свои авто в неположенном месте в районе ДВРЗ.