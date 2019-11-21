Делился передачами и не хамил: всплыли детали о нардепе, попавшем в скандал с педофилией

В сети появился рассказ воспитателя Мариупольской исправительной колонии, где якобы отбывал наказание за изнасилование народный депутат фракции "Слуга народа" Роман Иванисов.

Его слова опубликовал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Так, по словам экс-работника колонии, Иванисов отбывал наказание в облегченном режиме, поскольку его снабжал передачами отец – бизнесмен в сфере флота в Бердянске.

"Я пенсионер, подполковник запаса, очень возмущен, что депутат Иванисов отрицает факт своего пребывания в колонии. В 96-м году я работал в Мариупольской воспитательной трудовой колонии на разных должностях, Иванисова отлично помню… "Упакованный" он был, папа у него большой коммерсант был, в Бердянске", - рассказал он.

Также он рассказал об обстоятельствах преступления действующего народного депутата и о том, как он вел себя, будучи за решеткой. По словам пенсионера, Иванисов действительно вышел из колонии досрочно по причине хорошего поведения.

"Иванисову на момент совершения преступления был 17 лет, это было его смягчающим обстоятельством. Но у него было две статьи - 117-я через 17-ю - в начале он предпринял попытку изнасилования, но не смог изнасиловать, там было так написано: "Иванисов не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него причинам - ввиду отсутствия эрекции". Но затем, когда у него сразу не получилось, он все-таки изнасиловал и получил 118-ю - изнасилование не естественным способом. Вел он себя нормально, трогать его не трогали, начальник отряда лично за этим присматривал, папа, думаю, постарался, делился передачами. Освободился условно- досрочно", - добавил бывший сотрудник мариупольской колонии.

Как сообщал "Апостроф", ранее во фракции "Слуга народа" заявили, что Роман Иванисов будет исключен из партии, если подтвердится информация о его заключении по причине изнасилования несовершеннолетней неестественным способом.